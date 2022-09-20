Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Начался обстрел российского поселка на границе с Украиной

Губернатор Курской области Старовойт заявил, что ВСУ начали обстрел поселка Теткино

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстрел приграничного поселка Теткино. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, в поселке сработала система оповещения. Он подчеркнул, что местные жители находятся в укрытии. Старовойт добавил, что сообщит больше подробностей позже.

Губернатор также сообщил, что украинские войска нанесли удар по селу Волфино. Старовойт рассказал, что было зафиксировано не менее шести «прилетов». Разрушений нет, но один из снарядов упал в огород, где работала местная жительница. Женщину госпитализировали с осколочными ранениями.

Это не первый обстрел ВСУ приграничного села Теткино за последнее время. 12 сентября Старовойт сообщал 10 ударах по поселку со стороны Украины. В результате никто не пострадал, однако были повреждены несколько зданий и газопровод.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
В Кремле анонсировали заявление Путина по референдумам
Главой ЕСПЧ впервые стала женщина
Уходившим от погони ГИБДД россиянам оторвало головы
Студентка захотела уменьшить губы и едва не умерла после посещения косметолога
В США предложили разрешить передачу Украине замороженных активов России
Начался обстрел российского поселка на границе с Украиной
Совладелец ПИК ушел с поста главы компании
Российский губернатор сообщил об обстреле граничащего с Украиной села
В ДНР отказались от электронного голосования на референдуме
В Запорожской области подписали указ о формировании добровольческих батальонов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.