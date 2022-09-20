Начался обстрел российского поселка на границе с Украиной

Губернатор Курской области Старовойт заявил, что ВСУ начали обстрел поселка Теткино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстрел приграничного поселка Теткино. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, в поселке сработала система оповещения. Он подчеркнул, что местные жители находятся в укрытии. Старовойт добавил, что сообщит больше подробностей позже.

Губернатор также сообщил, что украинские войска нанесли удар по селу Волфино. Старовойт рассказал, что было зафиксировано не менее шести «прилетов». Разрушений нет, но один из снарядов упал в огород, где работала местная жительница. Женщину госпитализировали с осколочными ранениями.

Это не первый обстрел ВСУ приграничного села Теткино за последнее время. 12 сентября Старовойт сообщал 10 ударах по поселку со стороны Украины. В результате никто не пострадал, однако были повреждены несколько зданий и газопровод.