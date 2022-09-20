Российский губернатор сообщил об обстреле граничащего с Украиной села

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле села Волфино Глушковского района

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничное село Волфино в Глушковском районе Курской области. Об этом написал губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

По его словам, в граничащем с Украиной селе зафиксировано шесть «прилетов». Разрушений нет.

«Один из снарядов попал в огород, где работала 60-летняя жительница. С осколочными ранениями она госпитализирована в районную больницу», — написал Старовойт, подчеркнув, что медики оказывают россиянке всю необходимую помощь.

14 сентября ВСУ в течение дня вели обстрел позиций российских военных в Курской области близ деревни Елизаветовка Глушковского района. Огневые точки ВСУ были подавлены ответным огнем.

В Курской области до 22 сентября действует высокий уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что желтый уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.