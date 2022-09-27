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В граничащем с Украиной российском регионе атаковали электроподстанцию

Baza: в белгородском селе Драгунское с помощью беспилотника атаковали электроподстанцию

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В белгородском селе Драгунское с помощью беспилотника атаковали электрическую подстанцию. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, все произошло 25 сентября. Охранник на электроподстанции «Фрунзенская» в российском регионе услышал хлопок, после чего на место вызвали правоохранителей.

Позже оперативники нашли на территории подстанции самодельный летательный аппарат. Его, согласно информации Baza, оснастили СВУ, которое было собрано из наступательной ручной гранаты РГД-5 и пластида — взрывчатого вещества.

Обнаруженную конструкцию на границе с Украиной начали изучать следователи.

23 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле приграничного села Вознесеновка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате случившегося никто не пострадал.

22 сентября после обстрела ВСУ приграничного села Двулучное Белгородской области образовалась воронка радиусом 12 метров. По данным Гладкова, жертв удалось избежать.

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Анна Щербакова
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