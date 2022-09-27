Умирающий от укуса змеи мужчина перед смертью записал трогательное сообщение

Жена получила трогательное сообщение от мужа, умирающего после укуса змеи в Мозамбике

Мужчина, умиравший после укуса ядовитой змеи, перед смертью отправил жене трогательное голосовое сообщение. Об этом пишет Daily Mirror.

40-летний Себастьян Викер занимался организацией сафари в Мозамбике. В одну из поездок, пока его клиенты наблюдали за буйволами, на мужчину неожиданно напала змея. Викеру тут же сделали инъекцию сыворотки от змеиного яда, которая оказалась у одного из клиентов, а затем отвезли в больницу. Дорога заняла около 45 минут.

Чтобы спасти Викера, требовался специальный антидот, но в больнице его не оказалось. Умирающему пациенту вкололи обезболивающее и вертолетом отправили в частную клинику. В пути он успел записать голосовое сообщение для жены, в котором признался ей в любви. Когда та получила его и написала мужу ответ, он уже умер.

«Один из его коллег по работе позвонил мне в слезах и сказал, что он умер. Тогда я просто разрыдалась. Это все еще такой шок. В прошлом году на Себастьяна нападали буйволы, но такое нападение змеи почти неслыханно. Это первый подобный случай за последние 30 лет», — рассказала супруга Викера. Она предположила, что на мужа напала черно-белая кобра или черная мамба.

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