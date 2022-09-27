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Глава Татарстана прокомментировал жалобы жителей по частичной мобилизации

Глава Татарстана Минниханов призвал реагировать на жалобы жителей по частичной мобилизации
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать
Рустам Минниханов

Рустам Минниханов. Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Глава Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал жалобы жителей республики, касающиеся объявленной в России частичной мобилизации. Об этом сообщает его пресс-служба.

Во время заседания призывной комиссии Татарстана он призвал внимательно рассматривать все поступающие жалобы. «Нужно на все обращения оперативно реагировать. Нельзя подходить к этому вопросу формально. Если есть жалобы, нужно их проверить», — сказал Минниханов.

Глава республики также подчеркнул необходимость оказывать поддержку и контактировать с семьями мобилизуемых. «Это наши люди. Нужно со всеми быть на связи. Есть пример "КАМАЗа", там максимально помогают и в части оснащения мобилизуемых всем необходимым, и в части поддержки их семей. Надо другим предприятиям так же подключиться. Меры поддержки — наш долг», — заявил он.

Президент России Владимир Путин 21 сентября издал указ о начале частичной мобилизации в регионах страны. По словам российского лидера, призыву в армию подлежат те граждане, которые состоят в запасе, уже проходили службу в рядах Вооруженных сил России и имеют подходящую военно-учетную специальность.

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Варвара Кузьмина
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