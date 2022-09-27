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Необычный способ разрешения конфликта в самолете восхитил пользователей сети

Пассажирка не стала менять место на борту самолета и разрешила конфликт, продолжив спать

Фото: Mohammad Arrahmanur / Unsplash

Тиктокерша пожаловалась подписчикам, как на борту к ней подошла женщина и потребовала пересесть в хвостовую часть самолета, чтобы она могла лететь рядом с мужем. На вирусный ролик блогерши, набравший свыше полумиллиона просмотров, обратило внимание издание Daily Star.

Девушка рассказала, что ей предстоял 14-часовой ночной полет из Лос-Анджелеса в Сидней, поэтому она отказалась менять свое место у прохода на другое. Тогда авиапассажирка попыталась пристыдить попутчицу, а потом стала кричать на нее.

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Туристка пересаживаться не стала, а лишь отвернулась в ответ и продолжила спать. Столь необычный способ разрешения конфликта восхитил пользователей сети.

«Людям нужно изначально выбирать те места в самолете, которые им нравятся, и перестать просить других пассажиров пересесть», «Да они и так постоянно вместе, неужели даже в полете не могут на время разлучиться», «Мой муж был бы только рад, если бы сидел один», «Я обычно говорю, что конечно пересяду, но тогда с вас 500 баксов, сразу же после этого от меня отстают», «Нельзя просить людей пересесть на худшие места, надо предлагать им взамен что-то лучше», — писали люди в комментариях.

Ранее британская радиоведущая Лорен Филлипс (Lauren Phillips) во время эфира рассказала, как во время недавнего полета поймала своего попутчика за просмотром на борту домашнего порно. При этом, по словам женщины, один и тот же ролик мужчина посмотрел 25 раз подряд.

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Ксения Жарова
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