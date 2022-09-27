Авиапассажирка поймала соседа за просмотром порно и застыдила его на всю страну

Британская радиоведущая рассказала в эфире, что ее сосед в самолете смотрел порно на борту

Британская радиоведущая Лорен Филлипс (Lauren Phillips) во время эфира рассказала, как во время недавнего полета поймала своего попутчика за просмотром на борту домашнего порно. Об этом пишет Daily Mail.

По словам радиоведущей, пассажир самолета, который сидел на соседнем от нее кресле, смотрел непристойные видео со своего телефона, при этом один и тот же ролик он просмотрел 25 раз подряд. Филлипс призналась, что ей стало еще более стыдно и неловко, когда она увидела совместную фотографию попутчика и его девушки, которая стояла на домашнем экране смартфона — британка поняла, что мужчина смотрел ролики с участием себя и другой женщины.

«Я не знаю, что меня смутило больше: полное представление о том, чем он занимался на выходных, или то, что он изменял с другой женщиной», — заявила на всю страну Филлипс.

Ранее в июне американская туристка разоблачила мужчину, который анонимно разослал на мобильные телефоны пассажиров свое непристойное фото. Девушка сообщила бортпроводникам о подозрительном поведении пожилого попутчика, а члены экипажа, в свою очередь, предупредили полицейских о встрече борта в аэропорту.