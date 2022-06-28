Пассажир самолета анонимно разослал порно со своим участием и был разоблачен

Пассажирка Southwest вовремя заметила, что ее попутчик рассылает порно, и сообщила экипажу

Американская туристка разоблачила мужчину, анонимно разославшего на мобильные телефоны пассажиров свое непристойное фото, и добилась, чтобы его сняли с рейса. Об этой истории она рассказала в TikTok — на ролик, быстро ставший вирусным, обратили внимание в Independent.

Инцидент произошел на рейсе американской авиакомпании Southwest, следующего по маршруту из Детройта в Денвер. Так, во время полета один из пассажиров решил анонимно разослать попутчикам порнографическую фотографию со своим участием (с помощью технологии передачи файлов Airdrop) — непристойный снимок получили несколько человек, которые сидели с ним поблизости, в том числе и автор ролика.

Как рассказала девушка, ей повезло сразу заметить, кто занимается рассылкой непристойных фотографий — им оказался пожилой мужчина, сидящий с ней в одном ряду через проход. Пассажирка сразу же сообщила бортпроводникам о случившемся, члены экипажа, в свою очередь, предупредили полицейских в Денвере о встрече борта в аэропорту.

Отмечается, что авиакомпания подтвердила произошедшее и принесла извинения всем пассажирам рейса.

Ранее в марте 2021 года российский самолет резко изменил курс и прервал полет из-за картинки с надписью «Я с ножом», которую во время полета анонимно стали получать пассажиры — отмечалось, что некоторые путешественники впали в панику и пожаловались членам экипажа на произошедшее. Выяснилось, что автором рассылки стала одна из пассажирок.