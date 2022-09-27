Бывшего сотрудника МВД заподозрили в даче взятки в 50 тысяч рублей полицейскому

В Ессентуках бывшего полицейского заподозрили в даче взятки ради службы в другом регионе

В Ставропольском крае бывшего сотрудника отдела МВД России по городу Ессентуки задержали по подозрению в даче взятки в 50 тысяч рублей. Об этом во вторник, 27 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в октябре 2021 года он передал деньги бывшему инспектору по особым поручениям краевого управления МВД, чтобы тот помог ему поступить на службу в другой регион.

Преступление выявили сотрудники полиции и ФСБ. Дело о получении взятки в отношении экс-инспектора сейчас находится на рассмотрении в суде.

8 августа сообщалось, что в Братске полицейских задержали после получения взяток за водительские права.