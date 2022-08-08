Российских полицейских задержали после получения взяток за водительские права

В Братске задержали российских полицейских, помогавших сдать экзамен на права за взятки

В Иркутской области задержали начальника регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД по городу Братск и нескольких его коллег, подозреваемых в получении взяток. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР)

По данным следствия, в августе 2019 года начальник отдела с сообщниками из числа должностных лиц своего подразделения получил 68 тысяч рублей за организацию фиктивной сдачи теоретического экзамена на получения водительских прав. За вознаграждение кандидаты получали в момент сдачи теории удаленную помощь от консультанта, отвечающего за подготовку к экзамену.

Следствие считает зафиксированный эпизод с получением полицейскими взятки в 2019 году лишь одним из многих. Установлено, что в преступную схему был вовлечен местный коммерсант. СКР возбудил уголовное дело по статье 290 («Получение должностным лицом взятки группой лиц») УК РФ.

28 июля сообщалось, что в Челябинске ФСБ задержала за взятку замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков.