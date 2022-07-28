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Сотрудники ФСБ задержали российского полицейского за взятку

В Челябинске ФСБ задержала замначальника отдела контроля оборота наркотиков за взятку

Фото: Shutterstock

В Челябинске сотрудники УФСБ совместно со следователями регионального управления Следственного комитета России (СКР) задержали заместителя начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по региону Артема Дубровина по подозрению в коррупции. Об этом в четверг, 28 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным агентства, майор согласился за вознаграждение в 300 тысяч рублей не привлекать к уголовной ответственности фигурантов дела о незаконном обороте наркотиков.

Следователи возбудили уголовное дело по части 5 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ. Решается вопрос об аресте полицейского, его отстранили от службы.

В отношении правоохранителя проводится проверка, если подозрения подтвердятся, он будет уволен и понесет наказание.

26 июля сообщалось, что в Воронежской области сотрудник ОМВД России по Хохольскому району подозревается в коррупции. Полицейский пытался помочь сыну поступить в военный вуз. Для этого он передал через посредника взятку в размере полумиллиона рублей.

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Екатерина Власова
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