В Абхазии заявили о надежде на сотрудничество с Белоруссией

Президент Абхазии Бжания заявил, что намерен динамично развивать отношения с Белоруссией

Абхазия и Белоруссия намерены динамично развивать отношения и сотрудничество в области экономики. Так поездку белорусского президента Александра Лукашенко в страну прокомментировал его абхазский коллега Аслан Бжания, сообщает ТАСС

«Это был первый визит президента Республики Беларусь в независимую Республику Абхазия и мы с этим визитом связываем большие надежды. Я уверен, он придаст импульс нашим взаимоотношениям. Мы обсуждали ряд вопросов экономического характера, и я абсолютно убежден в том, что Республика Абхазия и Республика Беларусь будут динамично развивать отношения, которые сегодня здесь формируются», — заявил Бжания.

Также президент Абхазии выразил надежду на то, что приезд Лукашенко позитивно повлияет на официальное признание страны со стороны Минска.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии впервые посетил Абхазию с официальным визитом. Глава республики встретился с абхазским коллегой Асланом Бжанией. По его словам, поездка не связана с событиями в мире. Лукашенко добавил, что обсуждал свой приезд с президентом России Владимиром Путиным.