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Лукашенко впервые посетил Абхазию

Президент Белоруссии Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом

Фото: Администрация Президента Республики Абхазия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом. Об этом в среду, 28 сентября, сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

Глава государства встретился на государственной даче в Пицунде с абхазским коллегой Асланом Бжанией. Лукашенко подчеркнул, что его визит не связан с событиями в мире и добавил, что обсуждал свой приезд с президентом России.

На официальном сайте Бжании сказано, что президенты обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений. «Мы хотим наладить не просто мост дружбы, а очень серьезные отношения», — заметил белорусский лидер.

26 сентября Лукашенко провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи. Отмечалось, что стороны обсудили работу в рамках строительства Союзного государства России и Белоруссии, совместные планы «в области химии, продовольствия, удобрений» и экономическую ситуацию в регионе.

Абхазия провозгласила независимость после войны с Грузией 1992-1993 годов. В августе 2008-го Грузия ввела войска в Южную Осетию, пытаясь вернуть регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. В том же месяце Москва официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

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Варвара Кошечкина
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