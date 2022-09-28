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Абхазия заинтересовалась ОДКБ

Глава МИД Абхазии Ардзинба заявил, что страна заинтересована в развитии отношений с ОДКБ

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — эффективная организация, Абхазия заинтересована в развитии контактов с ней, заявил глава министерства иностранных дел страны Инал Ардзинба, передает РИА Новости.

«Организация Договора о коллективной безопасности – важный инструмент сегодня. Мы видим его эффективную работу: вспомним ситуацию с Казахстаном, как эффективно отработали силы объединения тогда - конечно, при лидирующей роли РФ. Мы заинтересованы в развитии контактов с этой организацией и странами-участницами. Выражаем готовность к соответствующим консультациям», — сказал Ардзинба.

Он отметил, что для этого необходимо установить дипломатические отношения со всеми государствами-членами ОДКБ.

Ранее Ардзинба заявил об увеличении числа добровольцев, отправляющихся на территорию спецоперации на Украине для присоединения к союзным сила России, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

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