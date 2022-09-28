В Абхазии заявили о росте числа добровольцев для участия в спецоперации

Глава МИД Абхазии Ардзинба: количество добровольцев для участия в спецоперации растет

Глава министерства иностранных дел (МИД) Абхазии Инал Ардзинба заявил об увеличении числа добровольцев, отправляющихся на территорию спецоперации на Украине для присоединения к союзным сила России, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Его слова передает РИА Новости.

Он рассказал, что количество желающих растет, несмотря на отсутствие мобилизации в стране. «Хочу обратить внимание на то, что абхазские добровольцы еще с 2014 года взяли в руки оружие и отстаивают свободу Донбасса, и их количество возрастает. Это важно отметить, на мой взгляд. К сожалению, есть жертвы», — отметил Ардзинба.

Глава абхазского МИД подчеркнул, что свобода Донбасса очень много значит для добровольцев из республики. По его мнению, это связано с тяжелой и кровопролитной борьбой за независимость самой Абхазии. «Наши ребята почувствовали, что народ Донбасса чувствует абсолютно то же самое. И поддержали. На мой взгляд, это такая серьезная, важная поддержка для народа Донбасса», — поделился он.

Ардзинба также заверил, что правительство страны внимательно и уважительно относятся к волеизъявлению жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей во время референдумов. Он сообщил, что власти Абхазии воспринимают проведение голосования как выражение несогласия с политикой Украины.

В сентябре президент России Владимир Путин поручил подписать новое соглашение с Абхазией об урегулировании вопросов двойного гражданства. «Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между РФ и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства», — сказано в тексте распоряжения Путина.