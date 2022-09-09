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Россия подпишет новое соглашение с Абхазией

Президент России Путин распорядился подписать соглашение с Абхазией о двойном гражданстве

Фото: Sergey Bobylev / Reuters

Президент России Владимир Путин распорядился подписать новое соглашение с Абхазией об урегулировании вопросов двойного гражданства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между РФ и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства», — говорится в тексте распоряжения президента.

Владимир Путин также одобрил предварительные проект соглашения, разрешив министерству иностранных дел России вносить в него непринципиальные изменения.

«МИДу России по достижении договоренности с абхазской стороной подписать от имени РФ соглашение, предусмотренное настоящим распоряжением», — гласит пункт второй документа.

Ранее жители Абхазии в разговоре с «Лентой.ру» пожаловались на чересчур откровенные наряды российских туристок и предложили в связи с этим применять к ним меры административного характера.

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Василий Мека
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