В Абхазии предложили штрафовать россиянок в откровенных нарядах

Жители Абхазии предложили штрафовать россиянок в откровенных нарядах

Жители Абхазии в разговоре с «Лентой.ру» пожаловались на чересчур откровенные наряды российских туристок и предложили в связи с этим применять к ним меры административного характера. По их словам, приезжие забывают, где находятся, и слишком резко реагируют, если им делают замечания.

«Они жалуются, что к ним пристают, но они смотрели на себя? Разгуливают полуголыми, и на рынок в трусах идут, и в магазины, и по центральной улице, где гуляют наши дети. Не раз видел. А делаешь замечание, объясняешь, что это некрасиво, невоспитанно — грубят. Нужно для таких вводить какое-то наказание, я бы штрафовал», — заявил житель Сухума Омар.

Солидарен с ним оказался и другой абхаз, пожелавший остаться анонимным. По его словам, если человек приезжает на Кавказ, то его одежда и поведение должны соответствовать. «А они вульгарно себя ведут: пьют из горла, полуголые стоят посреди улицы. Это неуважение не только к себе, но и к нашей стране. Я, вообще, считаю, что с этим нужно что-то делать на законодательном уровне. На замечания не реагируют, нет культуры — так давайте под арест отправлять, может, это поможет», — заявил он.

Высказал недовольство поведением туристок из России и другой местный житель, пожелавший остаться анонимным. «Приезжают, ходят в открытых вещах, некоторые даже в очень откровенных, соблазняют наших ребят: заманивают в кабаки, пьют с ними, а потом используют», — высказался он.

Ранее российские туристки, отдыхающие в Абхазии, в разговоре с «Лентой.ру» пожаловались на излишнее внимание со стороны местных мужчин.