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Одиночество и состояние несчастья ускорило старение

Aging-US: психические состояние ускоряет старение сильнее, чем курение

Фото: Malachi Cowie / Unsplash

Одиночество и состояние несчастья может ускорять преждевременное старение сильнее, чем курение. К такому выводу пришли американские и китайские ученые, участвующие в международном сотрудничестве Deep Longevity. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Aging-US.

Согласно авторам работы, любая антивозрастная терапия должна быть направлена ​​не только на физическое, но и на психическое здоровье. Исследователи измерили влияние одиночества, беспокойного сна или чувства неудовлетворенности на темпы старения с участием 11 914 взрослых китайцев. Для этого измерялись 16 биомаркеров в крови, указывающие на скорость биологического старения, которое определялось с помощью глубокого машинного обучения.

Физическими показателями старения служили систолическое и диастолическое кровяное давление, скорость сердечных сокращений, цистатин С (белок плазмы человека), индекс массы тела и спирометрия — объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.

Оказалось, что психологические факторы, такие как чувство несчастья или одиночество, добавляют к биологическому возрасту 1,65 года, а совокупный эффект превышает влияние биологического пола, жилого района и доступа к медицинским услугам, семейного положения и курения. Физические факторы, связанные с состоянием здоровья, например, сердечно-сосудистые заболевания и другие хронические расстройства ускоряют старение на 1-2 года.

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Александр Еникеев
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