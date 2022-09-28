Нарколог развеял популярный миф о пользе алкоголя в борьбе со стрессом

Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин: алкоголь не снимет стресс, а усилит панику

Алкоголь не поможет снизить нервное напряжение и избавиться от тревожности, предостерег главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Подмосковья Виталий Холдин. В беседе с News.ru он развеял популярный миф о пользе крепких спиртных напитков в борьбе с тревожностью.

Многие люди в кризисные времена пытаются забыть на время о проблемах при помощи спиртного, однако вместо ослабления напряжения они могут получить обратный эффект, заявил специалист. Алкоголь не снимет нервное напряжение, однако содержащиеся в нем вещества усилят симптомы паники, стресса или депрессии.

Холдин добавил, что после употребления спиртного организму необходимо время, чтобы справиться с интоксикацией и восстановиться: а это не способствует улучшению самочувствия и борьбе со стрессом. Кроме того, регулярное злоупотребление алкоголем приводит к тому, что в мозгу перестают вырабатываться определенные вещества, которые необходимы для поддержания ментального здоровья, продолжил Холдин.

Вместо крепких спиртных напитков нарколог рекомендовал выбирать более полезные способы справиться со стрессом. Среди доказавших свою эффективность методов он назвал спорт, просмотр фильмов, общение с близкими, прогулки на свежем воздухе.

Ранее психотерапевт Виктор Нурдаев назвал способ избежать спонтанных решений в критический момент. По его словам, людям в состоянии стресса нужно стараться здраво оценивать свои эмоции и мысли со стороны, будто это переживания другого человека.

