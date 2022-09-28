Психотерапевт назвал способ избежать необдуманных решений в состоянии стресса

Психотерапевт Нурдаев: людям в состоянии стресса нужно оценить свои эмоции со стороны

Людям в состоянии стресса нужно оценить свои эмоции и мысли со стороны, будто переживания другого человека, рассказал психотерапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Виктор Нурдаев. «Ленте.ру» он назвал способ избежать спонтанных решений в критический момент.

Нурдаев пояснил, что тревога должна приводить в готовность системы организма, ответственные за выживание, но так происходит не со всеми. Некоторые люди начинают паниковать, стараются убежать от проблемы или принимают спонтанные, необдуманные решения.

Тревога на уровне страха и паники может спутать мышление, сделать мысли хаотичными и непоследовательными Виктор Нурдаев психотерапевт

Справиться с таким состоянием можно с помощью действенных способов, успокоил Нурдаев. Он рассказал, что, паникуя, человек рисует будущее в негативном свете. По его словам, чтобы снять психологическое напряжение, нужно осознать себя в настоящем. В этом поможет анализ телесных ощущений. Кому-то проще провести «сканирование» тела — от кончиков пальцев на ногах до кончика носа. Другим легче почувствовать свое дыхание: как оно проходит над верхней губой и дальше, добавил психотерапевт.

Только после этого мысли начнут проясняться, а внутренние рассуждения станут безоценочными и более упорядоченными. Затем, как считает Нурдаев, нужно записать ключевые мысли и дать им объективную оценку.

«Распишите объективные доказательств (за и против) вашей уверенности в том, что все произойдет так, как представляете. В конце ответьте на простые вопросы: какая мне польза мыслить именно так? Какая интерпретация событий была бы наиболее продуктивна? Если бы мой лучший друг обратился ко мне именно с этой проблемой, что бы я ему посоветовал?» — прокомментировал психотерапевт. Все эти упражнения, по мнению Нурдаева, оградят от принятия необдуманных решений.

Ранее психотерапевт Анастасия Рубцова рассказала, как успокоить нервы без лекарств. Она посоветовала «отвлекать» тело активными движениями, щупать что-то мягкое и пушистое, а также хвалить себя.