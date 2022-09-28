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Пассажирка самолета запугала попутчиков криками «мы все умрем» и сорвала рейс

Пассажирка American Airlines спровоцировала массовую панику во время полета и сорвала рейс

Фото: Joshua Hanson / Unsplash

Самолет American Airlines совершил вынужденную посадку из-за истерики одной из пассажирок рейса, которая призывала попутчиков покаяться в грехах. Об этом пишет Mirror.

Сообщается, что инцидент произошел во время полета на рейсе МайамиЛос-Анджелес. Так, по словам очевидцев, одна из пассажирок внезапно начала вести себя агрессивно — сначала женщина ругалась с бортпроводниками, а затем стала запугивать попутчиков, громко выкрикивая фразы «Мы все умрем!», «Покайтесь!» и «Искупление грядет!».

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Массовая паника, спровоцированная дебоширкой, сорвала рейс — из-за беспорядков на борту капитан самолета принял решение сесть в аэропорту Эль-Пасо в Техасе. После приземления неадекватную пассажирку задержала полиция. Экстренные службы авиагавани проверили борт и дали разрешение на продолжение полета.

Ранее в сентябре пассажир самолета впал в бешенство и начал колотить руками и ногами соседние кресла. Во время истерики мужчина также разбил стекло иллюминатора, чем вызвал массовую панику среди попутчиков, а после устроил драку с бортпроводниками.

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Дарья Рыбак
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