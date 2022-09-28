Россиянам предложили бюджетную альтернативу отдыху в Турции и ОАЭ

Иран, Оман, Тунис названы бюджетной альтернативой курортам Турции и ОАЭ

Представители туристической индустрии предложили россиянам бюджетную замену отдыху на курортах Турции и ОАЭ. Альтернативу популярным пляжным странам назвал информационный портал «Моменты».

Специалисты отметили, что популярные у отечественных путешественников страны стали практически недоступны из-за ограниченной авиаперевозки и повышенной стоимости билетов.

«Сейчас существенно пересматривается полетная карта, потому что традиционные осенне-зимние направления невозможны даже в среднесрочной перспективе, — рассказал президент уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. — Операторы и авиаперевозчики ищут разные варианты». Так, в качестве альтернативы рассматриваются Иран, Оман, Тунис. Возможны варианты полетной программы в Юго-Восточную Азию, Южную Америку и Северный Кипр.

Ранее эксперты туротрасли раскрыли россиянам оптимальную стоимость отдыха в конце октября на курортах ОАЭ. Провести недельный отпуск с семьей на предстоящих осенних каникулах можно минимум за 205 тысяч рублей. В сумму входит проживание в гостинице категории пять звезд с питанием на базе завтрака на трех человек.