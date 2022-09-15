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Раскрыта оптимальная стоимость отдыха в ОАЭ на осенних каникулах

Стоимость отдыха в ОАЭ в октябре обойдется семье из трех человек в 205 тысяч рублей

Фото: Winfried Schäfer / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Эксперты туристической отрасли раскрыли россиянам оптимальную стоимость отдыха в конце октября на курортах ОАЭ. Об этом сообщает портал TourDom.

Провести отпуск с семьей на предстоящих осенних каникулах можно минимум за 205 тысяч рублей. В сумму входит недельное проживание в гостинице категории пять звезд Double Tree by Hilton Resort & Spa Marjan Island в Рас-эль-Хайме с питанием на базе завтраков на трех человек — двоих взрослых и одного ребенка.

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12 июня 2021

Дороже обойдется отдохнуть в эмирате Фуджейра — семидневное проживание с заварками в пятизвездочном Miramar Al Aqah Beach Resort стартует от 270 тысяч рублей на троих. Размещение в Шардже в гостинице категории три звезды Lou'Lou A Beach Resort с завтраками также обойдется от 270 тысяч рублей, в четырехзвездочном отеле Ramada Beach Hotel Ajman (питания по системе «полупансион») — от 290 тысяч рублей на троих.

Ранее российским туристам назвали стоимость авиабилетов в ОАЭ после запуска компанией «Аэрофлот» прямых рейсов с 1 октября. Перевозчик предлагает отправиться из Москвы в Дубай в середине октября за 61 тысячу рублей в обе стороны на одного.

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Валентина Процкова
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