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Раскрыта оптимальная стоимость авиабилетов в ОАЭ осенью

АТОР: стоимость авиабилета из Москвы в Дубай в октябре стартует от 61 тысячи рублей

Фото: Sajimon Sahadevan / Unsplash

Российским туристам раскрыли оптимальную стоимость авиабилетов в ОАЭ после запуска компанией «Аэрофлот» прямых рейсов с 1 октября. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, отечественный перевозчик предлагает отправиться из Москвы в Дубай в середине октября за 61 тысячу рублей в обе стороны на одного. За багаж придется доплатить почти пять тысяч рублей. Время в пути составит около шести часов.

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Для сравнения, поездка с арабской авиакомпанией Emirates по маршруту Москва — Дубай — Москва в середине осени с включенным багажом обойдется от 75 тысяч рублей на человека. Стоимость проездных документов с отправлением в ноябре стартует от 68 тысяч рублей на человека туда и обратно.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» запускает прямые ежедневные рейсы из России в Таиланд на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330-300. Отправление первого рейса запланировано на 30 октября из столичного аэропорта Шереметьево в 11:40. Ориентировочное время в дороге — 9,5 часа.

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Валентина Процкова
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