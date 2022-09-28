Оценены шансы Антохи МС выиграть суд над продюсером

Адвокат Антохи МС Маркелова позитивно оценила шансы артиста выиграть суд над продюсером

4 октября суд рассмотрит апелляцию российского музыканта Антохи МС (настоящее имя — Антон Кузнецов) по иску его бывшего продюсера Эдуарда Шумейко. В разговоре с «Лентой.ру» адвокат исполнителя Анна Маркелова позитивно оценила шансы артиста в суде и заявила, что в результате он сможет вернуть права на свои песни.

По словам Маркеловой, музыкант надеется на пересмотр предыдущего решения суда. Ему уже пришлось взять кредит, чтобы выплатить компенсацию за расторжение контракта, но за исполнение старых песен на концертах начисляется долг из роялти, которые нужно платить бывшему продюсеру. По словам менеджмента Антохи МС, за полное «освобождение» другая сторона просит 30 миллионов рублей — самоуничтожающееся письмо с такими условиями пришло на электронную почту музыканта с незнакомого адреса. Скриншот письма Кузнецов опубликовал в социальных сетях. У артиста такой суммы нет, поэтому он попытается вернуть себе права в судебном порядке.

«Мы убеждены, что в первой инстанции суд не рассмотрел все значимые обстоятельства дела. Артист не может нести ответственность по договору в размере 2,5 миллиона, если он не получил ничего за переданные песни. И продюсер не может обогащаться за счет компенсации, если он не исполнил свои обязательства по оплате переданных песен», — объясняет ситуацию адвокат. Она отметила, что сторона артиста намерена подать иск о расторжении договора о передаче прав продюсеру в связи с его неисполнением. С этим мнением согласна адвокат и специалист по интеллектуальной собственности Анастасия Дудко.

Решение суда и его обоснование вызывают вопросы. Например, для удовлетворения требований суду нужно было сначала понять, в чем заключалось нарушение исключительного права. Указано, что нарушением было признано не публичное исполнение, но четко не объясняется, в чем тогда состояло это нарушение и чем оно подтверждено. Анастасия Дудко адвокат и старший юрист BGP Litigation

Осенью 2021 года стало известно, что Антоха MC потерял права на свои песни и сценическое имя в результате расторжения контракта с продюсером Эдуардом Шумейко. По словам артиста, Шумейко перестал исполнять свои обязанности: не организовывал концерты и забирал себе основную часть дохода. Сейчас за каждое исполнение одной песни его бывший менеджер требует по 120 тысяч рублей. При этом Антоха МС и его менеджмент готовы к диалогу с бывшим продюсером, но он не выходит на связь.