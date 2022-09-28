На улице российского города нашли способные восстановить Арктику бактерии

Российские ученые обнаружили в Апатитах новый вид бактерий, способных восстановить Арктику

Российские ученые из Полярно-альпийского ботанического сада-института имени Н.А. Аврорина и Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН обнаружили новый вид цианобактерий, способных выживать в экстремальных условиях. С их помощью можно будет восстановить техногенные пустоши Арктики, сообщает Diversity.

В рамках исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), специалисты собрали пробы почвы с Полярного Урала, архипелага Шпицберген, Карелии и нескольких мест в Мурманской области, выделив 23 штамма цианобактерий для дальнейших исследований.

У бактерий, найденных на улице города Апатиты, обнаружили особенный штамм, отличающийся от остальных по внешнему виду и особенностям генетики. Все образцы выделили в отдельный род, которому присвоили название Apatinema, образованное от греческого Apati, что значит «обманывать», «сбивать с толку», и «nema» — нить, отсылающего к форме цианобактерий. Помимо этого, название выбрали в честь города Апатиты.

«В дальнейшем мы планируем рассмотреть возможности изученных нами цианобактерий в восстановлении арктических земель», — подытожил заместитель директора по научной работе Полярно-альпийского ботанического сада-института Денис Давыдов, его слова приводит Naked Science.

В сентябре 2022 года российские ученые обнаружили также бактерию, способную превращать сахар в водородное топливо. Оказалось, что для жизни этому микроорганизму надо поддерживать температуру 55-60 градусов Цельсия.