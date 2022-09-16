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Найдена превращающая сахар в топливо бактерия

В сточных водах обнаружена перерабатывающая сахар в топливо бактерия

Фото: Faran Raufi / Unsplash

Российские ученые из Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН нашли в сточных водах бактерию, превращающую сахар в водородное топливо. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Hydrogen Energy.

Обнаруженный микроорганизм получил название SP-H2, для жизни ему необходимо поддерживать температуру 55-60 градусов Цельсия. Микроб является одним из штаммов уже изученной бактерии Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum. Механизм работы SP-H2 заключается в расщеплении богатыми углеводами органических отходов, в результате чего образуется водород. В ходе экспериментов наибольшей эффективности удалось достигнуть при расщеплении мальтозы, чуть меньшей — с лактозой и целлобиозой.

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В дальнейшем специалисты хотят усовершенствовать метод для улучшения выхода топлива, поскольку сейчас он не превышает двух процентов.

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Елена Апазиди
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