Создано альтернативное топливо из воды и углекислого газа

Joule: представлено новое альтернативное топливо из воды и углекислого газа

Швейцарские ученые создали альтернативное топливо из воды, углекислого газа и солнечного света. Выводы работы представлены в статье, опубликованной в журнале Joule.

Для этого специалисты разработали проект башни, потребляющей солнечную энергию. Эта конструкция способна производить синтетическое топливо взамен ископаемому. Для этого туда необходимо загрузить воду и углекислый газ, а на выходе получается аналог керосина, который можно использовать в том числе в авиаотрасли. При этом количество выделяемого углекислого газа равно количеству, необходимому для производства топлива на башне, что делает его углеродно-нейтральным.

В марте 2022 года российские ученые из НИТУ «МИСиС» презентовали новую технологию производства арктического топлива из автомобильных покрышек.