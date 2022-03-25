Разработана технология производства топлива из покрышек

Ученые НИТУ «МИСиС» разработали технологию производства арктического топлива из покрышек

Отечественные ученые из НИТУ «МИСиС» разработали новую технологию производства арктического топлива из покрышек. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу университета.

На данный момент подавляющее большинство автомобильных покрышек закапывают в землю, что крайне неэкологично, так как процесс разложения резины занимает сотни лет. Переработка в топливо решает эту проблему. Так, сотрудники НИТУ «МИСиС» предлагают использовать технологию парового пиролиза, который происходит с помощью трубчатого реактора — специальной печи, в которой находится пар, разогретый до температуры около 500 градусов. Этот способ с успехом нейтрализует вредные вещества, а также является достаточно безопасным. Кроме того, у операторов этого процесса есть возможность управлять свойствами готового сырья, которое обладает высокой энергетической ценностью.

Получаемое в процессе переработки топливо близко по свойствам к мазуту и подходит для сжигания в котельных установках и на арктических судах, поскольку оно не застывает до температуры минус 50 градусов Цельсия.

В декабре 2021 года специалисты из Кузбасского государственного технического университета создали новый способ переработки отработанных катализаторов, которые являются опасными отходами химической промышленности.