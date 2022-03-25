Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Разработана технология производства топлива из покрышек

Ученые НИТУ «МИСиС» разработали технологию производства арктического топлива из покрышек

Фото: Robert Laursoo / Unsplash

Отечественные ученые из НИТУ «МИСиС» разработали новую технологию производства арктического топлива из покрышек. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу университета.

На данный момент подавляющее большинство автомобильных покрышек закапывают в землю, что крайне неэкологично, так как процесс разложения резины занимает сотни лет. Переработка в топливо решает эту проблему. Так, сотрудники НИТУ «МИСиС» предлагают использовать технологию парового пиролиза, который происходит с помощью трубчатого реактора — специальной печи, в которой находится пар, разогретый до температуры около 500 градусов. Этот способ с успехом нейтрализует вредные вещества, а также является достаточно безопасным. Кроме того, у операторов этого процесса есть возможность управлять свойствами готового сырья, которое обладает высокой энергетической ценностью.

Материалы по теме:
Последний вздох Ученые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
Последний вздохУченые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
27 марта
Будет горячо Адская жара, массовые вымирания и леса в огне: чего ждать от глобального потепления
Будет горячоАдская жара, массовые вымирания и леса в огне: чего ждать от глобального потепления
9 февраля

Получаемое в процессе переработки топливо близко по свойствам к мазуту и подходит для сжигания в котельных установках и на арктических судах, поскольку оно не застывает до температуры минус 50 градусов Цельсия.

В декабре 2021 года специалисты из Кузбасского государственного технического университета создали новый способ переработки отработанных катализаторов, которые являются опасными отходами химической промышленности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Комментарии отключены
Последние новости
В Госдуме заявили о потере Киевом шанса сохранить Украину в нынешних границах
Названо число вернувшихся на родину рейсами авиакомпании «Россия» туристов
Оценены запасы техники Apple и Samsung в России
Малкин оформил хет-трик в матче НХЛ и вошел в историю
Роскомнадзор заблокировал сайт еще одного СМИ
Британский флот присоединился к группировке НАТО в Балтийском море
Бузова вернулась в соцсети и вызвала споры среди фанатов
Подразделения ВДВ России уничтожили беспилотники ВСУ в Киевской области
Британский флот доставил в Эстонию снабжение для сил НАТО
Дептранс заявил о росте парка электросамокатов в Москве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.