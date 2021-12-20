Предложен новый метод переработки опасных химических отходов

Ученые Кузбасского государственного технического университета предложили новый способ переработки опасных отходов химической промышленности — отработанных катализаторов. Извлечение полезных компонентов обойдется в два-три раза дешевле, чем добыча из минерального сырья. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Годнауки.рф.

Исследователи предложили извлекать из катализаторов редкие и ценные металлы, пригодные для изготовления сплавов. Это поможет решить проблему хранения высокотоксичных химических отходов, которые наносят серьезный вред окружающей среде за счет выделения в почву и воду мышьяка, ванадия, серной кислоты и других опасных веществ.

По словам ученых, предложенная ими технология позволяет не только обезвредить катализаторы при сравнительно невысоких температурах, но и получить из них грануляты для легирования стали. Такие продукты могут заменить ферромолибден, оксид молибдена или металлический молибден. Методы переработки включают в себя обжиг, хлорирование, выщелачивание, химическое осаждение, экстракцию и другие.