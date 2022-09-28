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Определены города России с самыми дорогими квартирами в аренду

«Мир квартир»: аренда небольших квартир больше всего стоит в Москве

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Среди городов России за аренду квартир площадью до 32 квадратных метров больше всего просят в Москве — почти 35,9 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные портала «Мир квартир».

Аналитики определили, что в Сочи небольшие по площади квартиры сдают за 30,5 тысячи рублей в месяц. Топ-3 списка замкнул Санкт-Петербург с ежемесячным платежом в 23,7 тысячи рублей.

Что касается дешевой аренды, то меньше всего за квартиру в месяц нужно будет отдавать в Волжском Волгоградской области — 8,5 тысячи рублей. Чуть больше аренда стоит в Саранске и Пензе — 8,6 тысячи рублей и 8,7 тысячи рублей в месяц соответственно. В Брянске аренда обойдется в 9,3 тысячи рублей, в Кургане — в 9,7 тысячи.

Ранее аналитики «Авито Недвижимости» выяснили, что самые дешевые квартиры среди крупных городов России на вторичном рынке находятся в Челябинске. В списке также расположились Киров, Ижевск и Ульяновск.

Нина Ташевская
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