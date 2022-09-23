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Названы города России с самыми дешевыми квартирами

«Авито Недвижимость»: самая дешевая «вторичка» продается в Челябинске

Фото: Андрей Попов / РИА Новости

Самые дешевые квартиры среди крупных городов России на вторичном рынке находятся в Челябинске. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные аналитиков «Авито Недвижимости».

В среднем «вторичка» стоит 2,75 миллиона рублей. Одним из городов с самыми дешевыми квартирами назвали Киров, где жилье в среднем обойдется в 2,85 миллиона рублей. Ниже в списке расположились Ижевск и Ульяновск — квартиры обойдутся в 3,05 миллиона и 3,1 миллиона рублей соответственно. Топ-5 списка замкнул Волгоград с ценой в 3,2 миллиона рублей.

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Больше всего вторичные квартиры стоят в Москве — в среднем 12,5 миллиона рублей. Ниже в рейтинге расположился город Сочи, где такое жилье в среднем продается за 9,9 миллиона рублей. Топ-3 списка замкнул Санкт-Петербург — 8,33 миллиона рублей за «вторичку».

Ранее аналитики «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» оценили стоимость наиболее дешевой новой квартиры-студии в Москве площадью до 25 квадратных метров со сдачей в 2022 году в 3,9 миллиона рублей. За указанную сумму можно было купить жилье возле станции метро «Кузьминки».

Нина Ташевская
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