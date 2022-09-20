Названа стоимость самой дешевой студии в Москве

Стоимость самой дешевой студии в Москве на первичном рынке составила 3,9 миллиона рублей

Стоимость наиболее дешевой новой квартиры-студии в Москве площадью до 25 квадратных метров со сдачей в 2022 году оценили в 3,9 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

За указанную сумму удастся купить апартамент на первом этаже дома, расположенного возле станции метро «Кузьминки». Его площадь составляет 15,7 «квадрата».

Самым дорогим малометражным объектом на первичном рынке столицы со сдачей в 2022 году эксперты назвали студию в Можайском районе Западного автономного округа. Цена лота площадью 23,5 квадратного метра — 13,2 миллиона рублей.

Всего в сентябре 2022 года в новостройках Москвы для покупки доступны 343 студии и апартамента метражом до 25 «квадратов» в домах, которые будут сданы в этом году. С начала 2022-го объем подобного предложения увеличился на 8,88 процента, или 28 объектов.

Средняя стоимость квадратного метра в таких студиях за период с января по август текущего года поднялась на 13,28 процента, или 42,4 тысячи рублей, до 361,7 тысячи рублей. При этом средняя цена объекта с начала года выросла на 14,08 процента, или 964,7 тысячи рублей, до 7,81 миллиона рублей.

По словам главы «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерия Летенкова, квартиры-студии и апартаменты приобретают для того, чтобы сдавать их в аренду. Средний размер ставки для них находится на уровне примерно в 25 тысяч рублей в месяц. Эксперт отметил, что сдача студий и апартаментов в аренду позволяет ежегодно получать доход в размере от четырех до шести процентов, а предоставление возможности посуточного съема такого жилья способно принести больше денег и быстрее окупить вложения.

В сентябре стало известно, что самая маленькая квартира на первичном рынке Москвы находится на Миусской улице в центре столицы. Она занимает площадь в девять квадратных метров и стоит 4,5 миллиона рублей.