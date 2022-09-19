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Найдена самая маленькая квартира Москвы

bnMAP.pro: самая маленькая квартира Москвы находится на Миусской улице

Фото: Shutterstock

Самая маленькая квартира на первичном рынке Москвы находится на Миусской улице в центре столицы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные платформы bnMAP.pro.

Наиболее компактная квартира в городе занимает девять квадратных метров. Несмотря на небольшую площадь объект нельзя назвать бюджетным по цене — он обойдется в 4,5 миллиона рублей. Самую большую квартиру нашли в Мещанском районе — она занимает 780 квадратных метров и стоит 2,1 миллиарда рублей.

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Что касается самого дешевого варианта, то такие апартаменты расположены на Вольной улице. Они занимают 9,2 квадратного метра, их можно прибрести за 2,97 миллиона рублей. Самый дорогой вариант оценивается более чем в 4,5 миллиарда рублей — апартаменты на Пречистенской набережной в 766 квадратных метров.

В июле 2022 года аналитики компании Skolkovo Realty оценили стоимость самой дорогой новой квартиры в Центральном административном округе Москвы (ЦАО) в 2,1 миллиарда рублей. Самой дешевой квартирой в новостройке в ЦАО на тот момент оказался объект за 12,4 миллиона рублей.

Нина Ташевская
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