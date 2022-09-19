Найдена самая маленькая квартира Москвы

bnMAP.pro: самая маленькая квартира Москвы находится на Миусской улице

Самая маленькая квартира на первичном рынке Москвы находится на Миусской улице в центре столицы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные платформы bnMAP.pro.

Наиболее компактная квартира в городе занимает девять квадратных метров. Несмотря на небольшую площадь объект нельзя назвать бюджетным по цене — он обойдется в 4,5 миллиона рублей. Самую большую квартиру нашли в Мещанском районе — она занимает 780 квадратных метров и стоит 2,1 миллиарда рублей.

Что касается самого дешевого варианта, то такие апартаменты расположены на Вольной улице. Они занимают 9,2 квадратного метра, их можно прибрести за 2,97 миллиона рублей. Самый дорогой вариант оценивается более чем в 4,5 миллиарда рублей — апартаменты на Пречистенской набережной в 766 квадратных метров.

В июле 2022 года аналитики компании Skolkovo Realty оценили стоимость самой дорогой новой квартиры в Центральном административном округе Москвы (ЦАО) в 2,1 миллиарда рублей. Самой дешевой квартирой в новостройке в ЦАО на тот момент оказался объект за 12,4 миллиона рублей.