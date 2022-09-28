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Поругавшуюся с британцем украинскую беженку арестовали

Daily Mail: украинскую беженку Каркадым арестовали после ссоры с возлюбленным британцем

Фото: @tee_garnett

Британская полиция арестовала украинскую беженку Софью Каркадым после ссоры с бывшим возлюбленным Энтони Гарнеттом. Об этом пишет Daily Mail.

По информации издания, 22-летняя жительница Львова дважды пыталась ворваться в дом Гарнетта, и даже намеревалась выбить входную дверь. После того, как соседи вызвали стражей порядка, девушка попыталась спрятаться в кустах, но была поймана. Впоследствии Каркадым отпустили из участка, предупредив, что ей запрещено общаться с экс-бойфрендом.

Беженка рассказала, что после того, как возлюбленный «выбросил ее на улицу», у нее не осталось ни дома, ни денег, ни друзей. Гарнетт же порадовался, что у Каркадым скоро истекает виза. Он выразил надежду, что девушка будет в безопасности во Львове.

Ранее Гарнетт объявил о расставании с украинской беженкой и пожалел об их отношениях. Девушка вела себя агрессивно, а после одной из ссор ему пришлось даже вызвать полицию. «Субботним вечером она схватила нож и несколько раз ударила им в стену. Меня это безумно напугало. У меня не было выбора, кроме как вызвать полицию», — заявил британец. Он добавил, что его «достало» иррациональное поведение девушки, ее оскорбления и агрессия. «Я совершил ошибку, начав отношения с Софией», — заключил он.

Гарнетт со своей женой Лорной приютили Софью Каркадым, однако уже через несколько дней глава семейства бросил супругу после десяти лет брака, оставил двоих детей и ушел к украинке. Их отношения продлились четыре месяца.

Марина Совина
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