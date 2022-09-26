Британец пожалел об отношениях с украинской беженкой

Daily Mail: житель Великобритании Гарнетт пожалел об отношениях с украинской беженкой

Житель Великобритании Энтони Гарнетт рассказал Daily Mail, что расстался с украинской беженкой и пожалел об их отношениях. Девушка вела себя агрессивно, а после одной из ссор ему пришлось даже вызвать полицию.

«Субботним вечером она схватила нож и несколько раз ударила им в стену. Меня это безумно напугало. У меня не было выбора, кроме как вызвать полицию», — заявил британец.

Также он добавил, что его «достало» иррациональное поведение девушки, ее оскорбления и агрессия. «Я совершил ошибку, начав отношения с Софией», — заключил он.

В августе Гарнетт заявил, что теперь хочет отправиться на Украину, «чтобы помогать людям на передовой». Он добавил, что не собирается брать в руки оружие, а планирует собрать деньги для людей, которые ухаживают за сиротами и ранеными, и лично распределять средства.

Гарнетт со своей женой Лорной приютили 22-летнюю жительницу Львова Софью Каркадым, однако уже через несколько дней глава семейства бросил супругу после десяти лет брака, оставил двоих детей и ушел к украинке.