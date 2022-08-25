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Бросивший жену ради украинской беженки британец решил отправиться на передовую

Бросивший жену ради украинской беженки и разорившийся британец поедет с ней на Украину

Фото: @tee_garnett

Житель британского Брэдфорда Энтони Гарнетт, бросивший жену ради поселившейся у них в доме украинской беженки, собирается поехать с ней на Украину. Об этом пишет Yorkshire live.

Мужчина рассказал, что после того, как его история разошлась в СМИ, его бизнес практически разорился. Он владеет охранной фирмой, с которой сотрудничала Национальная служба здравоохранения Британии, но ведомство решило разорвать контракты.

39-летний Гарнетт заявил, что теперь хочет отправиться на Украину, «чтобы помогать людям на передовой». Впрочем, он не собирается брать в руки оружие, а планирует собрать деньги для людей, которые ухаживают за сиротами и ранеными, и лично распределить средства.

Гарнетт со своей женой Лорной приютили 22-летнюю жительницу Львова Софью Каркадым, однако уже через несколько дней глава семейства бросил супругу после десяти лет брака и ушел к украинке, оставив двоих детей.

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Марина Совина
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