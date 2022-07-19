Британец бросил жену ради беженки из Украины и разорился

Daily Star: бросивший жену ради 22-летней беженки из Украины британец Гарнетт разорился

Британец Энтони Гарнетт, бросивший свою жену ради беженки с Украины, разорился из-за повышенного внимания к его новым отношениям со стороны СМИ. Об этом пишет Daily Star.

По данным таблоида, Гарнетт со своей женой Лорной приютили 22-летнюю жительницу Львова София Каркадым, однако уже через несколько дней глава семейства бросил супругу после десяти годах брака и ушел к украинке, оставив двоих детей.

У британца был успешный бизнес — он руководил охранной фирмой, у которой были контракты с Национальной службой здравоохранения Великобритании, которые он впоследствии потерял из-за того, что журналисты появлялись на его рабочем месте, беспокоя таким образом чиновников. Иногда Гарнетт отправляет своих сотрудников в пабы и клубы, но и там появляются журналисты, которые пытаются добыть его номер телефона. В результате он практически лишился заработка.

«Я жил на то, что мне платили газеты. Я исчерпал кредитные лимиты, мне помогали члены семьи», — рассказал мужчина. Теперь же, по его словам, он даже не может обставить мебелью арендованную квартиру, в которой сейчас живет с украинкой. При этом он подчеркнул, что Каркадым на данный момент является его «приоритетом».

Ранее сообщалось, что украинский беженец устроился работать к эстонскому фермеру, после чего украл его «уникальную» свинью и продал на мясо. На происшествие пожаловался хозяин животного Мартин Тамм, в апреле он приютил у себя на ферме украинца, обеспечив его работой. В один из дней тот похитил свинью, увез ее на рынок и продал на мясо. Однако вор не учел «уникальности» украденной свиньи — она занималась поиском деликатесных трюфелей и обеспечивала фермера крупным доходом. Пострадавший подал иск в суд, оценив стоимость ущерба в один миллион евро.