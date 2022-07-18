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Украинец украл у эстонского фермера свинью за миллион евро

Эстонский фермер подал иск против украинского беженца после кражи свиньи за миллион евро

Кадр: Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье»

Украинский беженец устроился работать к эстонскому фермеру, после чего украл его «уникальную» свинью и продал на мясо. Сюжет об этом вышел на канале Euronews, отрывок из которого приводит «Sputnik Ближнее зарубежье».

На происшествие пожаловался хозяин животного Мартин Тамм, в апреле он приютил у себя на ферме украинца, обеспечив его работой. В один из дней тот похитил чушку, увез ее на рынок и продал на мясо.

Однако вор не учел «уникальности» украденной свиньи — она занималась поиском деликатесных трюфелей и обеспечивала фермера крупным доходом. Пострадавший подал иск в суд, оценив стоимость ущерба в один миллион евро. Именно столько, по его словам, можно было заработать за счет уникального нюха животного.

О возбуждении дела, а также последующей судьбе украинца пока не сообщалось.

Ранее стало известно, что неизвестные хакеры взломали сайт Министерства образования и науки Украины и разместили на нем «свинью». Они также оставили послание на русском, польском и украинском языках.

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Алевтина Запольская
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