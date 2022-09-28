Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Летевший в Ереван самолет совершил вынужденную посадку из-за неисправности

Летевший из Москвы в Ереван самолет совершил вынужденную посадку в Минеральных водах

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В ночь на среду, 28 сентября, российский пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Минеральных водах. Об этом пишут «Известия».

Летевший по маршруту Москва — Ереван лайнер экстренно сел из-за технической неисправности. Посадка прошла благополучно, пассажиры отправятся в пункт назначения другим рейсом. Сейчас туристы находятся в зоне ожидания аэропорта. Предполагаемое время вылета пока не сообщается.

Ранее пассажир самолета, сексуально домогавшийся попутчицы во время полета из Великобритании в Испанию, пошел под суд и получил штраф. По словам британки, рядом сидящий мужчина делал неоднозначные намеки, предлагая ей уединиться в туалете, и даже трогал за грудь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
В Турции рассказали о планах по альтернативной «Миру» платежной системе
Аналитик предупредил о закладываемой США «финансовой бомбе»
Чешской промышленности предрекли крах
Выживший в ижевской школе ученик рассказал о нападении
Посольство России ответило на обвинения Meta в распространении дезинформации
Летевший в Ереван самолет совершил вынужденную посадку из-за неисправности
Кардиолог развеял мифы о популярных средствах от похмелья
Российский боец спецназа случайно убил коллегу на задании
Пасечник подготовит официальное обращение к Путину
В Запорожской области заявили о выходе из состава Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.