Летевший в Ереван самолет совершил вынужденную посадку из-за неисправности

Летевший из Москвы в Ереван самолет совершил вынужденную посадку в Минеральных водах

В ночь на среду, 28 сентября, российский пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Минеральных водах. Об этом пишут «Известия».

Летевший по маршруту Москва — Ереван лайнер экстренно сел из-за технической неисправности. Посадка прошла благополучно, пассажиры отправятся в пункт назначения другим рейсом. Сейчас туристы находятся в зоне ожидания аэропорта. Предполагаемое время вылета пока не сообщается.

Ранее пассажир самолета, сексуально домогавшийся попутчицы во время полета из Великобритании в Испанию, пошел под суд и получил штраф. По словам британки, рядом сидящий мужчина делал неоднозначные намеки, предлагая ей уединиться в туалете, и даже трогал за грудь.

