Пассажир самолета предложил соседке уединиться в туалете и пошел под суд

Пассажир самолета потрогал соседку за грудь и получил штраф в 2,5 тысячи фунтов стерлингов

Пассажир самолета, сексуально домогавшийся попутчицы во время полета, пошел под суд и получил штраф. Об этом пишет Mirror.

Инцидент произошел на рейсе Ryanair, который следовал из Великобритании в Испанию. По словам британской туристки, рядом сидящий мужчина сексуально домогался до нее весь полет: попутчик делал неоднозначные намеки, предлагая пассажирке уединиться в туалете, и даже трогал ее за грудь.

Женщина пожаловалась на поведение соседа бортпроводникам, которые, в свою очередь, предупредили о конфликте полицию испанского аэропорта. Мужчину арестовали сразу после приземления борта — после ночи в камере британца доставили в суд. За домогательства к попутчице обвиняемый получил штраф в размере 2,5 тысячи фунтов стерлингов (158 тысяч рублей).

Ранее в июне пассажир самолета домогался сразу двух женщин во время полета и оказался в суде за непристойное поведение. Обвиняемый отрицал свою вину, утверждая, что контакты с попутчицами были непреднамеренными, так как через 15 минут после начала полета он принял снотворное.