Пассажир самолета домогался двух женщин в полете и оказался в суде

В США пассажир авиакомпании JetBlue домогался в полете двух попутчиц и оказался в суде

В США пассажир авиакомпании JetBlue домогался сразу двух женщин во время рейса и оказался в суде за непристойное поведение. Об этом сообщает The Washington Post.

По информации издания, инцидент произошел на борту лайнера, который следовал из Лос-Анджелеса в Бостон. Во время полета одна из пассажирок почувствовала, что мужчина, сидящий рядом, трогает ее за бедро. Попутчица пожаловалась на него стюардессе и позвала супруга, который сидел через проход с маленьким ребенком. Позже другая пострадавшая сообщила бортпроводнику, что тот же турист прикасался и к ней.

Члены экипажа пересадили путешественника на свободное кресло в переднюю часть самолета. После прибытия в аэропорт Бостона лайнер встретили сотрудники правоохранительных органов, которые сразу арестовали нарушителя.

В результате 42-летний житель Калифорнии Джайрадж Сингх Дхиллон (Jairaj Singh Dhillon) предстал перед судом. Американец отрицает свою вину и не помнит, прикасался ли он к этим женщинам. По словам Дхиллона, примерно через 15 минут после начала полета он принял снотворное, поэтому любой контакт, который он мог иметь с пассажирками, был непреднамеренным.

Ранее в США пассажир самолета обнажил интимные части тела перед попутчицей и оказался в суде за непристойное поведение. Инцидент произошел на борту лайнера, который следовал из штата Вашингтон в Аризону. По словам клиентки перевозчика, чье имя не раскрывается, во время полета сидевший рядом с ней мужчина несколько раз снимал штаны и выставлял напоказ свои гениталии.

