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Пассажир самолета обнажил интимные части тела перед попутчицей и оказался в суде

В США пассажир Southwest Airlines показал попутчице гениталии и оказался в суде

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В США пассажир самолета обнажил интимные части тела перед попутчицей и оказался в суде за непристойное поведение. Об этом сообщает Fox News.

Как уточняет издание, инцидент произошел на борту лайнера авиакомпании Southwest Airlines, который следовал из штата Вашингтон в Аризону. По словам клиентки перевозчика, чье имя не раскрывается, во время полета сидевший рядом с ней мужчина несколько раз снимал штаны и выставлял напоказ свои гениталии.

Возмутившись поведением незнакомца, пассажирка тайно сняла его на камеру и рассказала о произошедшем членам экипажа, после чего ее пересадили на другой ряд. По прибытии самолет встретили сотрудники правоохранительных органов, которые сразу задержали нарушителя и установили его личность.

В итоге американец Антонио Шерродд Макгэрити (Antonio Sherrodd McGarity) предстал перед судом и признал свою вину. Во время заседания он заявил, что видел, как незнакомка смотрит на него, и заметил, что она сняла его действия на телефон. Поэтому, пояснил Макгэрити, он думал, что женщине нравится его поведение.

В феврале пассажирка самолета сняла на камеру попутчика, который смотрел непристойное видео в полете, и спровоцировала споры среди пользователей сети. Пользовательница с ником sandyprudente поделилась в TikTok-аккаунте кадрами, на которых видно, как незнакомец включает порно, в то время как его возлюбленная спит на соседнем кресле.

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Марк Успенский
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