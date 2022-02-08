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Авиапассажира поймали за просмотром порно рядом с его девушкой и осудили в сети

Пассажир самолета посмотрел в полете эротическое видео и возмутил поступком попутчицу

Пассажирка самолета сняла на камеру попутчика, который смотрел непристойное видео в полете, и спровоцировала споры среди пользователей сети. На вирусный ролик обратили внимание в New York Post.

Пользователь под ником sandyprudente поделилась в TikTok-аккаунте кадрами, которые она сняла на борту самолета: девушка случайно увидела, как ее попутчик, сидящий на ряд впереди, смотрит эротическое видео с двумя раздетыми женщинами, в то время как его девушка спит на соседнем кресле. Очевидица также отметила, что позже мужчина включал более откровенные ролики, в том числе порнографию.

Публикация, набравшая 3,4 миллиона просмотров в сети, вызвала неоднозначную реакцию пользователей. «Если ты не уважаешь свою девушку, просто скажи это!», «Вы должны были разбудить ее и передать ей свой телефон с этим видео…», «Мужчины никогда не поймут, почему это плохо, пока вы не поступите с ними так же», — возмутились одни комментаторы.

Некоторые юзеры, наоборот, не увидели в поступке пассажира нечего предосудительного. Третьи упрекнули автора во вторжении в личную жизнь. «У меня было бы больше проблем с человеком, который смотрит в чужой телефон. Займись своими делами», «Тебе действительно нескучно шпионить за случайными незнакомцами?» — писали они.

Дарья Рыбак
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