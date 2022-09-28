Зрители увидели новый маникюр блогерши и посоветовали ей вызвать полицию

Блогерша Джилли Уиллоу расплакалась из-за «уродливого» маникюра на день рождения

Блогерша Джилли Уиллоу из Лондона, Англия, показала новый маникюр на день рождения, и зрители посоветовали ей вызвать полицию. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что решила сделать данную процедуру в честь своего 19-летия, однако осталась расстроена результатом. Вначале на размещенных кадрах она продемонстрировала желаемый дизайн в виде длинных заостренных ногтей-«стилетов», имеющих прозрачную основу и покрытых блестками. Кроме того, на указательном и среднем пальцах были аккуратно изображены цифры один и девять. Затем инфлюэнсерша поделилась итогом работы мастера в салоне. Так, она осталась с квадратными ногтями нюдового оттенка с неровно нарисованными на них цифрами. «Я буквально плачу из-за своего маникюра прямо сейчас, потому что он очень уродливый», — заявила Уиллоу.

В свою очередь подписчики рассказали о своем впечатлении от увиденного в комментариях. «Пусть тебе вернут деньги», «Сказать, что у меня челюсть отвисла — ничего не сказать», «Где это случилось? Вызывай полицию», «Это шутка?», «Такое не мог сделать мастер маникюра», — отметили они.

В августе сообщалось, что блогерша из Австралии Шарлис Кронин сделала дорогой маникюр в салоне красоты и осталась с «собачьими когтями». Так, девушка заплатила за сеанс 70 долларов (около 4,3 тысячи рублей), однако ее ногти оказались вздернуты вверх и торчали в разные стороны.