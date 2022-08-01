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Блогерша сделала дорогой маникюр в салоне и осталась с «собачьими когтями»

Блогерша Шарлис Кронин осталась с «собачьими когтями» после маникюра за 4,3 тысячи рублей

Кадр: @charlissecronin_

Блогерша из Австралии Шарлис Кронин сделала дорогой маникюр в салоне красоты и осталась с «собачьими когтями». Соответствующий ролик она разместила в Tiktok.

Так, юзерша с никнеймом charlissecronin_ записалась на упомянутую процедуру, чтобы привести в порядок руки и восстановить два сломанных ногтя. Девушка рассказала, что мастер была обходительна и работала достаточно быстро. Заплатив за сеанс 70 долларов (около 4,3 тысячи рублей), она заметила, что ее ногти были вздернуты вверх и торчали в разные стороны.

Опубликованный ролик набрал более 77 тысяч просмотров. Пользователи сети принялись высказывать свое мнение в комментариях. «Напоминают собачьи когти, которые забыли подстричь», «В таких ситуациях мастера, как правило, говорят, что у клиента просто кривые пальцы», «Это очень смешно», «Ты сделала мой день», — писали юзеры.

Ранее в июле блогерша раскрыла, лаком какого цвета следует красить ногти девушкам, чтобы нравиться мужчинам. Инфлюэнсер посоветовала отказаться от большой длины, украшений и неоновых оттенков при создании маникюра. Взамен она посоветовала выбирать кремовый, розовый, белый, бордовый и красный цвета.

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Полина Гераскина
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