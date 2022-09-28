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Терапевт связала ухудшение внешнего вида ногтей с рядом заболеваний

Врач Чернышова: внешний вид ногтей может измениться из-за грибка или проблем с легкими

Фото: Chelson Tamares / Unsplash

По внешнему виду ногтевой пластины можно определить ряд заболеваний, предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова. В беседе с «Москвой 24» она связала ухудшение качества ногтей с авитаминозом, грибком и другими проблемами со здоровьем.

Врач предупредила, что любые внезапные трансформации ногтевой пластины — это повод обратиться к специалисту. По ее словам, ногти могут измениться и стать ребристыми и чрезмерно выпуклыми при наличии хронических заболеваний дыхательной системы и патологиях легких.

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Также ухудшение внешнего вида ногтей происходит при грибковой инфекции, продолжила Чернышова. «В подавляющем большинстве случаев, если они стали тусклыми, ломкими, утолщенными, то надо смотреть, нет ли грибка. Это может сказать врач-дерматолог, который возьмет анализ», — объяснила врач.

В заключение терапевт напомнила, что белые пятна или полосы на ногтях могут свидетельствовать об авитаминозе. В таких случаях необходимо сдать анализы, чтобы своевременно устранить дефицит витаминов и микроэлементов.

Ранее врач-ревматолог Елена Лебедева предупредила о последствиях дефицита коллагена в организме. Она заявила, что из-за нехватки этого белка ухудшается состояние кожи, связок, хрящей и ногтей.

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Наталья Обрядина
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