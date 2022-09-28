Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Ревматолог предупредила о последствиях недостатка коллагена в организме

Врач Лебедева: дефицит коллагена грозит травмами, а его переизбыток приводит к фиброзу

Фото: Imani Bahati / Unsplash

Дефицит коллагена приводит к травмам и снижению эластичности кожи, а переизбыток грозит фиброзом органов, предупредила врач-ревматолог «ИНВИТРО-Воронеж» Елена Лебедева. О последствиях недостатка и переизбытка коллагена в организме она рассказала «Ленте.ру».

Лебедева объяснила, что коллаген — это фибриллярный белок, основа и строительный материал, обеспечивающий прочность и эластичность всех соединительных тканей в человеческом организме, в том числе костей, сухожилий, хрящей, связок, кожи и ногтей.

Из-за неправильной работы эндокринной и центральной нервной системы, воспалительных процессов в организме, воздействия ультрафиолета, серьезного недоедания, старения обмен коллагена нарушается. «При недостатке коллагена или при поломках в его структуре, можно выявить такие симптомы: овал лица постепенно провисает, снижается эластичность кожи; мелкие морщинки со временем превращаются в складки и заломы», — предупредила она. Кроме того, недостаток коллагена провоцирует появление лишнего веса, сухость кожи, опущение уголков губ и верхнего века, хруст, боль в суставах.

Появляются другие заболевания; из-за дефицита коллагена возрастает риск травм при резких движениях, ухудшается состояние волос: волосы тускнеют и начинают расщепляться на концах

Елена Лебедеваврач-ревматолог

Однако избыток коллагена и накопление волокон, по словам врача, тоже представляют опасность. Они приводят к фиброзу органов — разрастанию волокнистой, плотной соединительной ткани, как, например, при хроническом воспалении.

Врач отметила, что организм человека способен производить необходимое количество коллагена самостоятельно. «Если человек полноценно и разнообразно питается, в рационе присутствует молочная, мясная, рыбная продукция, овощи, фрукты, зелень, орехи, а также нет тяжелых заболеваний, то специального лечения, употребления каких-то определенных продуктов или витаминов не требуется», — заключила она.

Материалы по теме:
Ультрафиолет или жизнь Личный опыт: чем может закончиться любовь к пляжу и солярию
Ультрафиолет или жизньЛичный опыт: чем может закончиться любовь к пляжу и солярию
17 апреля 2016
Ядовитая красота Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
Ядовитая красотаПогоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
14 июля 2020

Ранее косметолог Марият Мухина пояснила, как избежать синдрома «сахарного лица». По ее словам, высыпания на лице, мешки под глазами, выраженные морщины появляются из-за гликирования организма.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
США разрешили Киеву наносить удары по идущим в Россию территориям
Ревматолог предупредила о последствиях недостатка коллагена в организме
Перечислены признаки травли в школе
Эндокринолог Павлова назвала два безопасных заменителя сахара
Подсчитаны убытки PepsiCo после ухода с российского рынка
Женщину обязали вернуть свои интимные фото бывшему мужу
Военком ЕАО объяснил мобилизацию не служивших в армии
Стало известно о планах Турции по альтернативной «Миру» системе
Одиночество и состояние несчастья ускорило старение
Будущий премьер Италии пообещала поддерживать Зеленского
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.