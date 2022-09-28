Аналитик предупредил о закладываемой США «финансовой бомбе»

Аналитик Сыроваткин: укрепление доллара способствует ускорению инфляции в мировом масштабе

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин предупредил о финансовой бомбе, которую закладывают США. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

Он пояснил, что происходящее на сегодняшний день укрепление доллара провоцирует рост инфляции и приводит к росту цен на ключевые сырьевые товары в других валютах. По мнению эксперта, основной удар приходится на самые бедные страны-импортеры, в которых дополнительное увеличение расходов на продовольствие грозит серьезными социальными потрясениями. «Но всем странам-импортерам сырья приходится тратить на него дополнительные деньги, которые можно было бы инвестировать в развитие», — добавил Сыроваткин.

Аналитик отметил, что крепкий доллар способствует повышению расходов стран на обслуживание номинированных в американской валюте долговых обязательств. Большинство совершаемых операций в мире, в частности, покупка энергоносителей и продовольствия, осуществляются в долларах, указал он. В связи с этим, практически весь мир оказался в разной степени зависимости от динамики доллара, что делает его ослабление выгодным для глобальной экономики, заключил эксперт.

Ранее Сыроваткин обозначил предел раздувания доллара, который сможет разрушить мировую экономику. Он отметил разрушительность скорости роста американской валюты, назвав критичным рост индекса доллара BBDXY, поднявшегося на 15 процентов за год.

