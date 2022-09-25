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Назван способный разрушить экономику предел раздувания доллара

Аналитик Сыроваткин: стремительное укрепление доллара наносит ущерб глобальной экономике

Фото: Emilio Takas / Unsplash

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин назвал предел раздувания доллара, который разрушит глобальную экономику. Его слова приводит агентство «Прайм».

Он пояснил, что укрепление доллара оказывает значительное влияние на экономику, поскольку основная часть мировых расчетов осуществляется в американской валюте. «Но главная проблема заключается даже не столько в самом факте роста доллара, сколько в скорости этого роста», — добавил Сыроваткин. Аналитик указал на рост индекса доллара BBDXY, который за год поднялся на 15 процентов, что критично для экономики.

Эксперт уточнил, что при таком раскладе больше всего страдают бедные страны, которые импортируют энергоресурсы, расплачиваясь долларами. «Это наносит таким странам экономический ущерб, ослабляет их торговый баланс и давит на национальную валюту», — заявил он. В случае продолжения стремительного роста нельзя исключать затяжную рецессию и рост бюджетного дефицита некоторых стран, предупреждает Сыроваткин.

Аналитик пояснил, что укрепление американской валюты является дефляционным фактором с точки зрения экономики США. «Высокий курс доллара также означает снижение прибыли для американских компаний, большая доля бизнеса которых ориентирована на другие страны и регионы», — заключил он.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев объяснил, как курс доллара влияет на мировую экономику. Он также спрогнозировал ухудшение экономических перспектив.

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Варвара Кузьмина
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